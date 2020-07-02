У Києві на шоу Sparta Boxing Promotions 31-річний Станіслав Скороход (20-2, 17 КО) переміг 24-річного Владислава Танцюру (2-6, 1 КО). Через закривавлене обличчя суперника суддя зупинив бій.

Починаючи вже з першого раунду було видно різницю у класі між боксерами. Скороход вперше боксував на рідній землі після дворічної паузи, пише 24 канал.

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Шалений Скороход

Суперник ніяк не міг ніяк підлаштуватися під швидкі атаки Скорохода. Удари Станіслава були націлені у голову суперника, але Танцюра не здавався, витримуючи всі шалені атаки суперника.

Кількість влучень від Скорохода була настільки велика, що обличчя Танцюри повністю було закривавлене. У п'ятому раунді Скороход вдалось ще завдати декілька потужних ударів по опоненту, тому рефері без роздумів ж зупинив побиття.