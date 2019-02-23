Українське місто офіційно претендує на проведення Суперкубка УЄФА-2021: відомо конкурентів
УЄФА прийняв заявочні досьє від дев'яти національних асоціацій, які претендують на проведення єврокубкових фіналів 2021 року.
Процес подачі заявок і вибору стадіонів для фіналів Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок і Суперкубка УЄФА 2021 стартував у жовтні 2018 року.
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Стадіон "Металіст" у Харкові позмагається за право провести матч за Суперкубок УЄФА у 2021 році, також на проведення поєдинку претендують: стадіон "Динамо" у Мінську (Білорусь), стадіон "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія), стадіон "Олімпійський" у Гельсінках (Фінляндія).
Виконавчий комітет УЄФА назве асоціації, які будуть приймати фінали Ліги Європи УЄФА, Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок і Суперкубок УЄФА 29 травня 2019.
А ось рішення за місце проведення фіналу Ліги чемпіонів буде прийнято у вересні.