Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи: відео

Міністерство культури, молоді та спорту України підготувало ролик до Дня Гідності та Свободи, який в Україні відзначають 21 листопада.

Участь у зйомках прийняли й українські спортсмени. Серед них – колишній воротар збірної України та київського "Динамо", а тепер тренер Олександр Шовковський, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко, гімнастка Христина Погранична (здобула путівку на Олімпіаду-2020 в Токіо) та два олімпійські чемпіони – Олександр Абраменко (фристайл, Пхьончхан-2018) та Юрій Чебан (веслування, Ріо-2016).

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Дивіться відео до Дня Гідності та Свободи

Також у відео є й інші відомі особистості – журналісти та телеведучі Тетяна Висоцька, Олена Фроляк, Єгор Гордєєв, Руслан Сенічкін, Олексій Суханов, Ольга Снісарчук, Юрій Макаров, режисер Ахтем Сеітаблаєв, директорка Інституту книги Олександра Коваль, співаки Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, співачка Саша Кольцова, волонтерка Анна Майборода, художник Олександр Ройтбурд, політв'язень Володимир Балух, акторка Олеся Жураківська, військовий Руслан Боровик (кіборг, що захищав Донецький аеропорт), медсестра Марія Матвіїв (рятувала поранених на Євромайдані), релігієзнавець Ігор Козловський (був у полоні бойовиків), вдова Героя України Ірина Міхнюк, син Героя Небесної Сотні Владислав Цепун та донька Героя Небесної Сотні Софія Свіщенко, студенти Євромайдану Олександр Шуміло, Олена Пономаренко та Єлизавета Щепитильникова, правозахисник Станіслав Маляр.