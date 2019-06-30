Український боєць Bellator Ярослав Амосов увійшов до списку "Опозиційної платформи – За життя"

Заслужений майстер спорту з бойового самбо Ярослав Амосов візьме участь у дострокових парламентських виборах. Амосов увійшов до списку партії "Опозиційна платформа – За життя".

25-річний боєць займає 94-е місце в списку партії, інформує офіційний сайт ЦВК.

Читайте також: Хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради

Амосов – український самбіст та боєць змішаного стилю, представник напівсередньої вагової категорії. Триразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту.

Починаючи з 2012 року на професійному рівні виступає в ММА, відомий по участі в турнірах бійцівської організації Tech-Krep FC. Амосов у Bellator має ідеальний рекорд (21-0) і претендує на бій з чемпіоном організації в напівсередній вазі Рорі Макдональдом.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Головні дати дострокових виборів до Верховної Ради 2019