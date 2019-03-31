Усик розповів, до якого суперника готується на тренуваннях

Олександр Усик, який наступний бій проведе у суперважкій вазі, розповів про свій тренувальний табір та про суперника, до якого готується.

Швидше за все, наступним суперником Олександра стане камерунський боксер Карлос Такам. Промоутер Усика Едді Хірн озвучив потенційні дати наступного поєдинку українця – 17 або 25 травня.

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Хлопець (Такам, – Спорт24) дуже гідний. У всіх практично версіях він у топі. Він рухається, не статичний. У бою з Джошуа він дуже добре рухався. З такими противниками виходять дуже хороші бої. На цей момент ми переглядаємо його поєдинки, що він робить, і напрацьовуємо своє. Але я абсолютно не думаю про поєдинок так само, як і в попередніх підготовках. Для мене завдання виконати свій тренувальний табір добре, і виконати те завдання, яке перед мною ставить команда,

– сказав Усик в ефірі каналу "Інтер".

Для суперважкої ваги Усику потрібно набрати більшу вагу й Олександр вирішив зупинитися на 98 кг.

Я вже два місяці практично в роботі. Спочатку ми робили важку атлетику, і продовжуємо її робити. Потім перейшли вже трохи до боксу, але, тим не менш, елементи важкої атлетики присутні у нас у тренувальному таборі. Ось пісочок додався. Є нові речі, які робимо. Я поки про них не буду говорити. Треба переробити вагу в правильні м'язи, в нормальні в робочі. Нам не потрібно багато, тому що впаде коефіцієнт корисних дій, можливо швидкість сповільниться. Нам цього не потрібно. Нам потрібна така ж рухливість, такий же ККД. Так що я думаю, що 98 кг для початку буде достатньо,

– додав Усик.

Спорт 24 писав, 19 березня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО). Усик у своєму Instagram оголосив про рішення відмовитися від поясу WBA.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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