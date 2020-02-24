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В Одесі сильний вітер здув частину колони на стадіоні "Чорноморець": фото

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Стадіон "Чорноморець" / odessamedia.net

Активний циклон "Юлія", який сформувався в Атлантиці, добрався і до України. 24 лютого в Одесі спостерігається сильний шторм. З'являються повідомлення про повалені дерева, пошкодження на будинках і автомобілях.

Постраждав також футбольний стадіон "Чорноморець", на якому виступає однойменна команда. Через вітри, які досягають 56 км/год, зірвало обшивку колони.

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Вітер збив колонку на стадіоні "Чорноморець" / Фото: odessamedia.net

Дісталося і місцевим іподрому, з якого вітер зірвав дах. За повідомленнями місцевих ЗМІ, від негоди в Одесі загинула одна людина.

Як зазначають синоптики, шторм рухається через всю Україну на схід, і починаючи з ночі 24-25 лютого піде на спад.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Одеси Негода в Україні ФК Чорноморець Футбол
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