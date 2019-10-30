Варто задуматись: звична їжа, від якої слід відмовитись

Щоб надовго залишатися красивими, молодими та стрункими, потрібно не тільки регулярно займатися спортом, але і стежити за своїм щоденним раціоном харчування. Відмова від фаст-фудів це звичайно добре, але є й інші продукти, які не тільки викликають звикання, а й псують Вашу фігуру, волосся, шкіру.

Ми живемо в епоху "синтетичної" їжі, яка мало нагадує ту, що дарує нам природа. І відсоток таких продуктів у нашому раціоні щодня зростає. Тож, які продукти варто вилучити зі свого щоденного раціону?

1. Газовані напої

Зваблива солодка газована вода – насправді, підфарбована з великим вмістом цукру і хімікатів. Ця вода – головна причина всесвітньої епідемії ожиріння. А ще вона провокує рак, призводять до втрати пам’яті, нервових розладів і передчасного старіння. Чудова альтернатива – проста чиста вода, яка втамовує чудово спрагу і заповняє водний баланс в організмі.

Читайте також: Поради спортсменів: топ-5 правил правильного харчування

2. Фастфуд

Що б не було всередині цієї привабливої булочки, – сосиска, ковбаса або шинка – вона потужно б’є по вашому організму. Вся річ у тім, що ви з’їдаєте величезну кількість зайвої солі та оброблених жирів. В майбутньому це може призвести до серцево-судинних захворювань і навіть раку. Ну, і ожиріння – куди ж без нього?

3. Готові соуси

Прекрасна альтернатива готовим соусам – домашні приготування. Той же майонез і кетчуп можна приготувати в домашніх умовах, з натуральних продуктів, без додавання різних додаткових речовин. Проте, ви будете впевнені, що вживаєш натуральний продукт, без хімії.

Читайте також: Перелік жирів, які шкодять здоров'ю

4. Картопляні чипси

Кожна пачка картопляних чипсів містить величезну кількість консервантів, трансжирів, натрію і штучних ароматизаторів. Плюс до всього, коли їх смажать при високій температурі, з картоплі виділяється акриламід – одна з найнебезпечніших харчових отрут, яка міститься і в сигаретах.

5. Ковбасні вироби

Якщо ви будете їсти їх хоча б два рази на тиждень, ймовірність того, що у вас коли-небудь станеться інсульт, зростає аж на 40%. Адже в складі привабливих сосисок, апетитних сардельок і ковбасок входять різні барвники, консерванти та ароматизатори, які нічого доброго вашому організму не принесуть.

6. Джанк фут

Цей термін об’єднує штучні продукти: чипси, цукерки, жуйки тощо. Проблема з ними в тому, що всі вони містять величезну кількість солі, цукру, калорій, нітратів, підсилювачів смаку. Тому вони дуже швидко викликають ожиріння, цукровий діабет, депресію і хронічну втому.

Читайте також: 17 міфів про здорове харчування, які спростувала наука

7. Штучні підсолоджувачі

Цукор у великій кількості – це, звичайно, зло. Але всі підсолоджувачі, якими ви намагаєтеся його замінити – це ще гірше. Вони майже не містять калорій, але викликають метаболічний синдром, діабет другого типу і проблеми з серцем.

Отож, якщо ви хочете бути здоровими, підтримувати своє тіло в чудовій формі, радимо відмовитись від всіх тих продуктів, які принесуть вам та вашому організмові шкоди. Харчуйтесь правильно.