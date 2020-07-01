32 тур АПЛ продовжиться 1-го липня лондонським дербі. "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка прийме "Челсі". Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Вест Хем" – "Челсі" відбудеться 1 липня, повідомляє 24 канал. Початок матчу 32 туру АПЛ о 22:15.

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"Вест Хем" – "Челсі" де дивитися

Трансляцію матчу "Вест Хем" – "Челсі" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт 24.

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.

Вест Хем – Челсі: онлайн-трансляція

Турнірне становище команд