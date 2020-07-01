Вест Хем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ
32 тур АПЛ продовжиться 1-го липня лондонським дербі. "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка прийме "Челсі". Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт 24.
Поєдинок "Вест Хем" – "Челсі" відбудеться 1 липня, повідомляє 24 канал. Початок матчу 32 туру АПЛ о 22:15.
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"Вест Хем" – "Челсі" де дивитися
Трансляцію матчу "Вест Хем" – "Челсі" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.
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Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.
Вест Хем – Челсі: онлайн-трансляція
Турнірне становище команд
- Обидва лондонські клуби далекі від розв'язання своїх завдання у сезоні. "Челсі" захищає четверту сходинку від "Манчестер Юнайтед".
- Наразі "сині" випереджають МЮ на 2 очки і мають гру в запасі.
- Натомість "Вест Хем" ризикує понизитися у класі. "Молотобійці" набрали рівну кількість очок з двома передостанніми командами сезону.