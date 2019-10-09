Відкрите тренування збірної України у Харкові відвідали більше 10 тисяч фанатів – це рекорд

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Павла Кубанова

Збірна України з футболу провела відкрите тренування в Харкові на стадіоні "Металіст" перед матчем відбору до Євро-2020 проти Литви.

За інформацією телеканалів "Футбол 1/2", тренування відвідали більше 10 тисяч уболівальників. Але офіційний сайт УАФ повідомляє про 6 тисячах фанатів.

Як це було: Збірна України провела відкрите тренування у Харкові: фото

Перед початком заняття представники збірної зустрілися з дітьми з синдромом Дауна та переселенцями.

Вболівальникам було роздано міні-постери, а також гравці вибили на трибуни близько 50 м'ячів з автографами. Збірники провели автограф-сесію і зробили фото з шанувальниками футболу. Всі гравці тренувалися в загальній групі, окрім Віталія Миколенко, який займався індивідуально.

Нагадаємо, вже 11 жовтня на вищезгаданому стадіоні "синьо-жовті" прийматимуть збірну Литви.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Новини Харкова
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