Відомий футболіст роздасть мільйони презервативів для боротьби з коронавірусом

Колишній форвард англійського "Ньюкасла" і збірної Колумбії Фаустіно Аспрілья роздаватиме презервативи, щоб захистити людей від пандемії коронавіруса.

Справа в тому, що на ринку виник дефіцит з контрацептивами, а компанія Фаустіно займається саме цим бізнесом. Раніше малазійська компанія Karex Bhd, яка виробляє кожен п'ятий презерватив у світі, була змушена призупинити роботу через пандемію.

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Аспрілья заявив, що буде роздавати одну упаковку безкоштовно при покупці від трьох пачок.

Викликаний коронавірусом карантин – це погано. У мене в компанії залишилося багато презервативів, і я хочу допомогти людям використовувати їх. Тому що мені складно використати їх всіх самому! У мене залишилося 3 580 000 презервативів. Ми не зможемо виробляти більше, поки не відкриємося. Щоб підтримати популяцію, я збираюся віддавати одну упаковку презервативів при покупці трьох,

– цитує Аспрілью Daily Mail.

У яких країнах немає або начебто немає коронавірусу:

Острівні країни – Вануату, Кірибаті, Коморські острови, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Палау, Самоа, Сан-Томе і Принсипі, Соломонові острови, Тонга, Тувалу.

КНДР, Ємен, Південний Судан – країни, у яких йде війна або країни з повністю закритими режимами.

Лесото, Таджикистан, Туркменістан – країни, у яких, ймовірно, людей просто не тестують.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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