Вихрист дебютує в професіоналах: дата бою та суперник
Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист дебютує на професійному ринзі. Віктор проведе перший професійний бій 8-го лютого.
Українець проведе бій в німецькому місті Геппінген на EWS Arena, повідомляє пресслужба EC Boxing.
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Суперником Віктора стане 34-річний непереможний білорус Андрій Мазаник (13-10, 10 КО).
Поєдинок пройде в андеркарді бою за титул IBO у важкій вазі між південноафриканцем Кевіном Лереном і німцем Фіратом Арсланом.
Вихрист оголосив про перехід у професіонали 29 січня і вже на наступний день отримав дебютного суперника.
На професійному ринзі Віктор виступатиме не під своїм прізвищем, а як Віктор Фауст.
Віктор Вихрист – чемпіон Європи-2017 року і переможець Європейських ігор-2019 року.
Через перехід у професіонали Віктор не візьме участь в Олімпійських іграх-2020 року.
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