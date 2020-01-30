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Вихрист дебютує в професіоналах: дата бою та суперник

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Дебют Вихриста в професіоналах: дата та місце бою / instagram.com/viktor_vykhryst/

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист дебютує на професійному ринзі. Віктор проведе перший професійний бій 8-го лютого.

Українець проведе бій в німецькому місті Геппінген на EWS Arena, повідомляє пресслужба EC Boxing.

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Суперником Віктора стане 34-річний непереможний білорус Андрій Мазаник (13-10, 10 КО).

Поєдинок пройде в андеркарді бою за титул IBO у важкій вазі між південноафриканцем Кевіном Лереном і німцем Фіратом Арсланом.

Вихрист оголосив про перехід у професіонали 29 січня і вже на наступний день отримав дебютного суперника.

На професійному ринзі Віктор виступатиме не під своїм прізвищем, а як Віктор Фауст.

Віктор Вихрист – чемпіон Європи-2017 року і переможець Європейських ігор-2019 року.

Через перехід у професіонали Віктор не візьме участь в Олімпійських іграх-2020 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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