Внук Мохаммеда Алі хоче провести дебютний бій в Чечні

Внук легендарного боксера Мохаммеда Алі Ніко Алі теж хоче стати боксером. При цьому бій він хоче провести у Чечні.

Так родина Мохаммеда Алі відреагувала на те, що у столиці Чечні Грозному одну з вулиць назвали на його честь (хоча це сталося ще у 2016 році). Також відвідати Грозний вони отримали запрошення від очільника Чечні Рамзана Кадирова.

До слова: У Чечні затримали та побили 25 людей за мем з Кадировим в одязі православного священника

На опублікованому відео вказано, що Ніко Алі планує до кінця року провести перший бій у професійному боксі.

"Сподіваюся, що колись я зможу провести бій у Чечні. Десь у Грозному", – заявив Ніко Алі в опублікованому відео.

Американський боксер Мохаммед Алі (ім'я при народженні Кассіус Марселлус Клей) народився 17 січня 1942 року. Чемпіон Олімпіади 1960 року у напівважкій вазі, він став чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі в 1964 році. Перший, хто вигравав цей титул тричі. Один із найкращих боксерів усіх часів. Помер 3 червня 2016 року у віці 74 років.

Він був одружений чотири рази. Загалом у нього сім дочок та два сини. Рашида – одна з дочок боксера від другого шлюбу, в якому в Мохамеда Алі народилося четверо дітей. Ніко – один з її синів.