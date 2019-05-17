Володимир Кличко виступив з лекцією для вчителів фізкультури

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / SportArena

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко на Олімпійській базі в Конча-Заспі виступив з лекцією "Управління викликами" перед вчителями фізичної культури.

Українець, який вже кілька років викладає свій курс в Університеті Санкт-Галлена, поділився своїми досвідом і знаннями.

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14 років я вступив до Броварського інтернат. Пройшов через тренувальні програми. Там був великий потік, хтось ламався. Я вижив, тому що був сачком. Менше навантажувався. Потім написав кандидатську дисертацію на тему підготовки юних спортсменів.

Захід в рамках ініціативи Фонду Кличко відбувся на Олімпійській базі в Кончі-Заспі. В ході виступу Володимир розповів викладачам, як застосовувати спортивну стратегію в житті і бізнесі, а також поділився особистими історіями.

"Коли я йшов з Уемблі, мені аплодували 90 тисяч глядачів. Я не відчував себе переможеним. Я не досяг мети. Але коли закриваються одні двері, відкривються інші", – сказав Кличко.

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Спорт24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувалаВолодимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень (80 мільйонів доларів). Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі. Два з трьох суперників – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Сам Володимир Кличко теж не проти повернутися в ринг, про що він неоднозначно заявив.

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Теги: Спорт Бокс
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