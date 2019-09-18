Вживання кави для спортсменів: корисно чи шкідливо?

Не всі люди, що займаються спортом, правильно харчуються. Найчастіше ходять в спортзал або бігають вранці ті, хто веде активний спосіб життя. Тому активні люди діляться на дві категорії: хто п’є каву перед тренуванням і ті, хто цього не робить, через певні міркування. Перш ніж засуджувати один одного в неправильності, варто розібратися в тому, наскільки корисна або шкідлива кава перед тренуванням.

Хтось її називає смертельною, інші – еліксиром енергії, і так триває вже десятки років. Насправді все може бути отруйним, а водночас – лікарством, все залежить від кількості.

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Звісно, тим, хто звик пити каву вранці й не обходиться без цього ритуалу, відмовитися від цього ароматного, підбадьорливого напою майже неможливо. Тому, якщо ви відправляєтеся на тренування і хочете випити перед цим філіжанку кави, то варто знати, чим кава корисна, та водночас шкідлива, і які переваги може отримати спортсмен з цього напою.

Біологічні процеси в організмі

Всі ми знаємо, що кофеїн вважається стимулюючим засобом. Зараз дозу кофеїну люди намагаються отримати з різних продуктів – кава, зелений чай, шоколад, горіхи. Кофеїн здатний, в помірних кількостях, надавати збуджувальний вплив на організм людини. Але також не варто забувати, що надмірна кількість кофеїну здатна нашкодити здоров’ю й навіть призвести до негативного результату. Також не потрібно зловживати хімічними препаратами з такими складовими, як кофеїн.

Якщо випити чашку кави перед тренуванням, то в організмі людини підвищується активність нервових клітин, що сприяє викиду адреналіну під час тренувань. Завдяки цьому можна збільшити тривалість тренування і, як результат, спалити більше жиру при найменших зусиллях.

Позитивні сторони вживання кави перед тренуванням:

Якщо пити каву без цукру і молока, то калорійність напою буде становити не більше 2 ккал. Також кава перед тренуванням сприяє прискоренню метаболізму і спалювання більшої кількості жиру. Такі властивості кави потішать тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Кофеїн сприяє збудженню нервової системи та покращує концентрацію перед заняттям. Фахівці стверджують, що кофеїн допомагає позбавлятися від м’язової втоми після тренування і від больових відчуттів.

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Мінуси вживання кави:

Не варто забувати про несприятливі наслідки від вживання кави. Якщо людина страждає на серцево-судинні захворювання, то пити каву перед тренуванням категорично забороняється. В такому випадку краще взагалі не пити цей напій. Краще перейти на чорний або зелений чай, також можна пити какао з молоком. Ще з обережністю слід вживати каву тим, хто страждає від гастриту або виразки. Перед тренуванням дуже важливо, щоб організм не втрачав рідину, а кава є сильним сечогінним засобом. Якщо вам не важливо, яку каву пити, головне – це кавовий аромат, то краще звернути увагу на каву без кофеїну. Якщо у вас не регулярне тренування, то пити каву можна. Але коли ви професійно займаєтеся спортом, то каву перед тренуванням краще не пити взагалі. оскільки вона впливає на серце і є сечогінним засобом.

Кава допомагає при схудненні

Кофеїн – це компонент, який сприяє схудненню, додає витривалості та позитивно впливає на якість тренування. Часто кофеїн міститься у добавках для зниження ваги та в препаратах для посилення продуктивності фізичних навантажень. Кофеїн позитивно впливає на метаболічні процеси, особливо в сукупності з тренуванням. Ще одним ефектом кофеїну є підвищення працездатності. Але варто бути уважним, вживаючи кофеїн перед тренуванням, оскільки побічні ефекти від кави ніхто не відміняв:

Якщо пити каву часто, то може виникнути безсоння; Призводить до звикання; Людина може стати бадьорою, пізніше надто втомленою; Діє як сечогінний засіб, що призводить до зневоднення; Збільшує виділення шлункового соку; Підвищує тиск; Людина стає нервовою і дратівливою.

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Тому обов’язково слід стежити за реакцією організму на кофеїн, адже у різних людей вона різна. Якщо тренування після кави стає більш продуктивним, то можна використовувати такий метод. В іншому випадку небажано пити каву.

Загальні рекомендації поціновувачам кави та фізичної активності

Якщо ви зважилися поєднувати каву та тренування, то варто знати кілька правил:

Дія кави на організм приходить десь через годину після прийому. Пити потрібно не більше двох чашок в день. Цей напій треба вживати без цукру, оскільки потрібно приймати тільки кофеїн. Спортивні напої з кофеїном найчастіше мають у своєму складі велику кількість цукру, на що слід звертати увагу. Крім кави треба пити багато води, оскільки кофеїн є сильним сечогінним засобом.

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Якщо хочете збільшити тривалість тренування, але до кави не дуже позитивно ставитеся, то можна замінити зеленим чаєм перед тренуванням. Але це не варто робити людям з серцево-судинними проблемами, оскільки зелений чай має у своєму складі кофеїну набагато більше, ніж горнятко американо. У зеленому чаї його кількість становить 4%, а в американо лише 1,2%. Тільки кофеїн, який є в чаї, в поєднанні з татином повільніше всмоктується в кров, а значить легше впливає на організм. Тому слід вибирати, що пити перед тренуванням, в залежності від того, як той чи інший напій впливає на загальний стан людини.

Автор: Назарій Дзюбановський