Я не збираюся здаватися, – Віталій Кличко подякував за підтримку та оголосив, що піде на вибори

"Вічний" чемпіон світу за версією WBC і мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Instagram подякував усім за підтримку, надану йому в боротьбі з офісом Президента України.

Кличко-старший заявив, що не збирається здаватися, і буде до останнього протистояти наступу на самоврядування Києва .

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Друзі! Я вдячний усім за підтримку! Без перебільшення, тисячі людей – знайомих і незнайомих – подзвонили, написали мені протягом останніх тижнів. Усі кажуть не здаватися і не здавати Київ призначеним згори управителям.



Хочу запевнити: я не збираюся здаватися. І не заради цього «електричного» крісла мера. А тому, що розумію: я став тією фігурою, від витримки і позиції якої сьогодні залежить чи зможуть киян позбавити самоврядування, позбавити права обирати владу в своєму місті. Який я мер – мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що "влетіли" у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон,

– написав Віталій Кличко.

Окрім цього, політик має намір брати участь у наступних виборах міського голови Києва – незалежно від того, чи плановими, чи достроковими вони будуть.

"Так, я буду знову балотуватися в мери. Думаю, кияни просто не зрозуміють, якщо я цього не зроблю. Здаватися – не в моїх принципах", – заявив Кличко. І додав, що дострокові вибори в Києві цілком реальні.

Нагадаємо, що в липні Офісі президента України оголосили про бажання розділити повноваження міського голови столиці і голови КМДА. На даний момент обидві посади займає Віталій Кличко.

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Мер Києва заявив, що таке рішення призведе до повернення методів управління часів побіжного президента Віктора Януковича. А 31 липня стало відомо про зустріч Кличка з Руді Джуліані, на якій, зокрема, обговорювалося питання самоврядування Києва.