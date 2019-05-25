Як брати Клички випробували на міцність новий міст у Києві: фото

У Києві до дня міста 25 травня урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний міст. З'єднує міст два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк.

Міст має свою особливість – скляні елементи на прохідній частині. Але за переконанням міського голови Києва Віталія Кличка, скло витримає необхідні навантаження. Як приклад цього, він разом з братом Віталієм пострибали на одному з таких елементів.

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"Скло мосту втримує навантаження понад 1000 кілограмів на 1 квадратний метр. Ось він витримує мою вагу, яка становить понад 110 кілограмів", – заявив мер Києва.

Володимир та Віталій Кличко випробують скляні елементи на міцність (фото 24 каналу)

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Протяжність мосту становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

Чим Володимир Кличко займається зараз?Після завершення професійної кар'єри боксера він почав викладати у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Володимир розробив і веде курс під назвою CAS Change&Innovation Management.



У 2018 році Володимир представив свою книгу під назвою "Управління викликами", в якій розповідається про те, як досягти поставлених цілей.



У березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт на 40, а потім на 80 мільйонів доларів за повернення на ринг. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе 3 поєдинки як професіонал. Бої можуть відбутися в 2019 році. Однак навряд чи домовленості будуть досягнуті. Адже Володимир Кличко просто не зможе провести всі три поєдинки до кінця року. Наразі Володимир Кличко не дав відповіді на пропозицію DAZN.