Як брати Клички випробували на міцність новий міст у Києві: фото

883 Читать новость на русском
Володимир та Віталій Кличко на відкритті моста у Києві
Володимир та Віталій Кличко на відкритті моста у Києві / 24 канал

У Києві до дня міста 25 травня урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний міст. З'єднує міст два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк.

Міст має свою особливість – скляні елементи на прохідній частині. Але за переконанням міського голови Києва Віталія Кличка, скло витримає необхідні навантаження. Як приклад цього, він разом з братом Віталієм пострибали на одному з таких елементів.

Дивіться також, як у Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний міст: фото та відео

"Скло мосту втримує навантаження понад 1000 кілограмів на 1 квадратний метр. Ось він витримує мою вагу, яка становить понад 110 кілограмів", – заявив мер Києва.

Володимир та Віталій Кличко випробують скляні елементи на міцність (фото 24 каналу)

Читайте також: Віталій Кличко розповів, чи балотуватиметься його брат Володимир до Верховної Ради

Протяжність мосту становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

Чим Володимир Кличко займається зараз?Після завершення професійної кар'єри боксера він почав викладати у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Володимир розробив і веде курс під назвою CAS Change&Innovation Management.

У 2018 році Володимир представив свою книгу під назвою "Управління викликами", в якій розповідається про те, як досягти поставлених цілей.

У березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт на 40, а потім на 80 мільйонів доларів за повернення на ринг. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе 3 поєдинки як професіонал. Бої можуть відбутися в 2019 році. Однак навряд чи домовленості будуть досягнуті. Адже Володимир Кличко просто не зможе провести всі три поєдинки до кінця року. Наразі Володимир Кличко не дав відповіді на пропозицію DAZN.

blog_ava
Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
сьогодні
4161
Теги: Новини Києва Спорт Бокс Віталій Кличко Володимир Кличко
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Десна" впевнено перемогла "Арсенал-Київ" і опустила киян на останнє місце в УПЛ: відео
сьогодні 19:00 "Десна" впевнено перемогла "Арсенал-Київ" і опустила киян на останнє місце в УПЛ: відео
102
"Чорноморець" здобув важливу перемогу у матчі з "Ворсклою": відео
сьогодні 18:54 "Чорноморець" здобув важливу перемогу у матчі з "Ворсклою": відео
181
Футболіст збірної Англії кумедно завалив ворота на тренуванні: відео епічного падіння
сьогодні 16:06 Футболіст збірної Англії кумедно завалив ворота на тренуванні: відео епічного падіння
452
Ретро дня – 14 років тому "Мілан" Шевченка поступився "Ліверпулю" у драматичному фіналі ЛЧ
сьогодні 15:30 Ретро дня – 14 років тому "Мілан" Шевченка поступився "Ліверпулю" у драматичному фіналі ЛЧ
176
Українець Залєтов зі світовим рекордом переміг на чемпіонаті світу в жимі лежачи
сьогодні 14:13 Українець Залєтов зі світовим рекордом переміг на чемпіонаті світу в жимі лежачи
322
Новини
Більше новин
Залиште відгук