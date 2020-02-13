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Як вплине новий коронавірус на проведення Олімпіади-2020: офіційна заява

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Олімпійські ігри 2020 у Токіо / https://m.sport-express.ru

Глава Оргкомітету Олімпійських та Параолімпійських ігор 2020 року у Токіо Есиро Морі спростував усі здогадки про скасування або перенесення Олімпіади. Новий коронавірус, який зараз поширений у світі жодним чином не вплине на графік проведення ігор.

Колишній прем’єр-міністр Японії заявив, що організатори будуть "співпрацювати із урядом та спокійно реагувати" на усі проблеми, що виникнуть через коронавірус.

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Я хочу ще раз чітко заявити, що питання про скасування або перенесення ігор в Токіо не розглядається,
– підкреслив Есиро Морі.

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри в столиці Японії – з 25 серпня до 6 вересня 2020 року.

Раніше, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію  у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Було зареєстровано 14 840 випадків зараженням новим вірусом СOVID-19, із них 174 випадки були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess, який пришвартований поблизу Токіо.

Перенесені змагання через коронавірус

  • Матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до Белграда.
  • Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".
  • Міжнародна федерація лижного спорту прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні.
  • Чемпіонат Китаю з футболу мав розпочатися 22 лютого. Та його теж відклали на невизначений термін.
  • Старт чемпіонату Китаю з баскетболу теж вирішили відкласти на невизначений термін. 
  • Зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні 13 –15 березня, перенесли на 2021 рік.
  • Як мінімум два матчі азійської Ліги чемпіонів перенесли на невизначений термін через новий коронавірус.
  • Формула-1 відклала Гран-прі Китаю через коронавірус.

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Олімпіада-2020
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