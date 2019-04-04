Якщо б голосував, то за Зеленського, – український баскетболіст "Барселони"
Український баскетболіст Артем Пустовий, який виступає за іспанську "Барселону", розповів, кого підтримує на виборах президента України.
Баскетболіст заявив, що не слідкує за новинами, оскільки вбачає багато наклепів.
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Якщо чесно, бардак. Скільки живу тут (Пустовий живе в Іспанії з 2015-го – Спорт24), не слідкую за новинами. Новини, що з нашого боку, що з іншого... Дуже багато наклепів, все перекручено. Новини не дивлюся і відчуваю себе чудово. Розумію, що у нас не все добре, багато треба міняти, але не знаю, скільки років треба, щоб все змінити й вичистити всю гниль,
– цитує баскетболіста Tribuna.com.
Також Пустовий заявив, що не любить говорити про політику, але на виборах підтримав би Володимира Зеленського.
Про політику не люблю говорити – бруд. Ми їздили туди (До Росії, – Спорт24) по Євролізі, нічого страшного. Якщо я б голосував, то голосував би за Зеленського. Він вселяє мені довіру. Не знаю, за кого ще. Коли прийшов Порошенко, думали, що ось – олігарх, грошей багато, красти більше не буде. У нас такий менталітет – скільки б не було, буде мало. Якби все взяти в грамотні руки, ми були б однією з найбагатших країн Європи,
– резюмував Пустовий.
Артем Пустовий у цьому сезоні з "Барселоною" вже виграв Кубок Іспанії. Також Артем з каталонцями може виграти в іспанському чемпіонаті.
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