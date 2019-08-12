Збірна Ірану з легкої атлетики проведе тренувальний збір в окупованому Криму

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Збірна Ірану з легкої атлетики проведе тренувальний збір в окупованому Криму

Збірна Ірану з легкої атлетики в рамках підготовки до відбірного циклу чемпіонату світу проведе тренувальний збір в окупованому Росією Криму.

Відповідну інформацію оприлюднив так званий президент "Кримського футбольного союзу" Юрій Ветоха. За його словами, тренувальний збір буде проходити в Євпаторії.

"Їм підходить наш клімат для тренувань. Ми будемо раді, якщо все трапиться, вони приїдуть до Криму. Зараз їх команда займається оформленням необхідних документів", – запевнив Ветоха.

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Приїзд збірної Ірану в складі 18 атлетів очікується в кінці серпня. Чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться в Катарі з 27 вересня по 6 жовтня.

Варто зазначити, що в окупований Крим спортсмени можуть потрапити лише через територію України. Якщо вони використають інші шляхи, то це буде вважатися порушенням перетину кордону. І Україна буде в праві вимагати покарання для них.

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Теги: Новини Криму Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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