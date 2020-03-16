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Збірна України з дзюдо повернулася з Греції – дівчата не могли покинути країну через коронавірус

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Українські дзюдоїстки / facebook.com/UkraineJudoFederation

Збірна України з дзюдо перебувала у Греції, коли в Європі (і Україні, зокрема) почали масово скасовувати сполучення між країнами через коронавірус.

Наші спортсменки мали повертатися з грецьких Салонік, їх рейс скасували. Тож дівчата могли залишитися там на весь час карантину. Адже з півночі 16 березня Україна закрила в'їзд для іноземців, а частину пунктів пропуску закрили.

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Та вже ж збірній України з дзюдо (14 спортсменок та тренер) таки вдалося повернутися в Україну. Інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, консули України в Греції оперативно знайшли переліт через Софію. Тож в понеділок, 16 березня, збірна приземлилася в Україні.

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Нагадаємо, Кулеба зазначив, що 14 березня Україна вже евакуювала 4 молодіжних збірних з регбі.

Міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Спорт Дмитро Кулеба – новини Дзюдо
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