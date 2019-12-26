Зеленський нагородив спортсменів за третє місце на Дефлімпійських іграх 2019: фото

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися зі спортсменами дефлімпійської збірної України.

Національна команда посіла третє місце на XIX зимових Дефлімпійських іграх 2019 року в Італії.

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"Найголовніше в цій перемозі – те, що ви показали всім нам, всім українцям, всьому світу, що ви сильні, незламні духом. Завдяки вам в Україні з'являється відчуття перемоги", – сказав Глава держави, звертаючись до спортсменів.

Володимир Зеленський привітав медалістів з успіхом і вручив їм державні нагороди.