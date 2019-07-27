Зеленський планує відвідати матч за Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар"

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває в Одесі. Там він може відвідати матч за Суперкубок України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем", який відбудеться в неділю, 28 липня.

Відповідну інформацію оприлюднив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас. Офіційної інформації на сайті президента України щодо цього немає.

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При цьому, за його словами, Зеленський зупинився в тому ж готелі, що і гравці київського "Динамо".

Нагадаємо, матч за Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в Одесі в неділю, 28 липня. Початок матчу на стадіоні "Чорноморець" о 21:00. Всі квитки на цей матч продані.

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Щодо президента України Володимира Зеленського, то він ще у п'ятницю, 26 липня, з неофіційним візитом прилетів до Одеси. Там він відвідав фестиваль "Ліги сміху". Разом з главою держави в курортне місто приїхала його дружина Олена з дітьми та голова Офісу президента Андрій Богдан.

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Теги: Володимир Зеленський Спорт Футбол Новини Спорту Суперкубок України
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