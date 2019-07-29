Зеленський разом з Богданом відвідав матч "Динамо" – "Шахтар": як це було

Президент України Володимир Зеленський був присутній на матчі за Суперкубок України "Динамо" – "Шахтар".

У першому таймі оператори зупинили свої камери на Зеленському, який сидів на звичайних трибунах одеського стадіону "Чорноморець"

Дивіться відео, як "Динамо" обіграло "Шахтар" у матчі за Суперкубок України

Подивитися гру президент прийшов разом зі своєю донькою Олександрою та главою адміністрації президента Андрієм Богданом.



Володимир Зеленський відвідав матч "Динамо" – "Шахтар"

На гру президент вважав за краще надіти повсякденний зручний одяг. Зеленський сидить в футболці і звичайній бейсболці.

За кого вболівав Зеленський – невідомо. Але свого часу Володимир Олександрович навіть грав за київський клуб – в 2016 році легендарна команда "Динамо" зразка 1986 року зустрілася з "Друзями Динамо", які під своїми прапорами зібрали зірок шоу-бізнесу.

Також зазначимо, що на матчі були присутні провідні футбольні функціонери, включаючи президента УАФ (української асоціації футболу) Андрія Павелко. Причому вони, на відміну від глави держави, наділи ділові костюми, а гру дивилися з VIP-сектора.

24 канал писав, що в суботу, 27 липня, президент Зеленський оприлюднив своє фото з одеського пляжу, на якому він позує разом із Богданом. Обидва примостились на шезлонгу, позаду – безліч відпочивальників.