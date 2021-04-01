Спостерігачі помітили скупчення танків біля окупованого Луганська

На полігоні неподалік окупованого Луганська спостерігачі ОБСЄ зафіксували танки й "Гвоздики". Це вкотре засвідчило, що бойовики продовжують грубо порушувати мінські домовленості.
Джерело:фейсбук пресслужби ООС
Адже розташовувати військову техніку і важке озброєння поза визначеними місцями заборонено. На це звернули увагу у звіті СММ ОБСЄ № 73/2021 від 30 березня.
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Бойовики тримають танки й важке озброєння у забороненій зоні
Українська сторона СЦКК (Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню) заявила про грубі порушення окупантами домовленостей.
- 28 березня безпілотник дальнього радіуса дії зафіксував 20 танків на полігоні біля Бойківського та ще 3 танки біля Зернового, які належать збройним формуванням окупантів.
Танки розташовані за межами виділених місць зберігання озброєння на тимчасово окупованих територіях Донецької області,
– наголосили у СЦКК.
- 29 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" калібру 122 міліметри, розташовані до лінії відведення – біля селища Біле поблизу окупованого Луганська.
- Також бойовики у будь-який спосіб намагаються перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ. Зокрема, збивають безпілотники та віддають прямі накази представникам ОБСЄ покинути той чи інший район.
- Окрім цього окупанти активно дообладнують старі та облаштовують нові оборонні позиції, при цьому просуваючись у бік лінії розмежування та позиції Збройних сил України
Коротко про ситуацію на Донбасі
- З 27 липня 2020 року в районі проведення Операції Об'єднаних сил почало діяти повне і всеосяжне припинення вогню, узгоджене учасниками Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- Однак у березні 2021 року ситуація на Донбасі погіршилася, бойовики агресивно обстрілюють позиції Збройних сил України. Україна звернулася до сторін перемовин мінського формату, аби повернути перемир'я.
- Однак у Кремлі відмовилися гарантувати дотримання режиму тиші бойовиками, вкотре заявивши, що Росія нібито не є стороною конфлікту.