Справа Фаріон: суд розглянув апеляцію щодо запобіжного заходу підозрюваному

У Львівському апеляційному суді відбувалося засідання щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Адвокати просили змінити йому запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт. Сам В’ячеслав Зінченко долучився до засідання по відеозв'язку.

На засідання прийшли донька Ірини Фаріон і однопартійці вбитої.

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Що вирішив суд щодо імовірного вбивці Фаріон

Колегія суддів постановила залишити запобіжний захід без змін. Апеляційну скаргу адвокатів не задовольнили. Зінченка триматимуть під вартою без права внесення застави 60 діб, тобто до 22 вересня.

Засідання тривало більше години, перед оголошенням рішення судді робили перерву.

Позиція адвокатів

Захисник Ігор Сулима наполягав, що немає доказів, що саме Зінченка бачили на місці скоєння злочину.

Бачили особу, яка була одягнута в щось яскраве. Всі відеофайли, які були нам надані, є про рух певних осіб, але немає жодного файлу, який би свідчив про те, що це зробив Зінченко, або що він має якусь причетність до цього злочину. Немає зброї, немає прямих свідків, які б свідчили, що він стріляв, немає одежі, нічого немає. Я розумію, що суспільний резонанс, але в нас повинні бути докази. Суд першої інстанції допустив помилку,

– заявив він.

Але це не переконало прокурорів. До того ж є ризики, що підозрюваний може знищити засоби вчинення злочину.

Деталі щодо попереднього рішення та апеляції

26 липня у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід 18-річному підозрюваному. Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його ім'я – це В'ячеслав Зінченко.

Хлопця вирішили тримати під вартою без права внесення застави до 22 вересня. Захисники В'ячеслава Зінченка подали апеляцію та просили про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу захисту.

В Офісі генпрокурора відреагували на рішення

Там підкреслили, що апеляційний суд погодився з позицією прокурора, яку висловили раніше.

"Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця міста Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України). Раніше Галицький районний суд міста Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори", – ідеться в повідомленні ОГП.