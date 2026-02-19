На момент вчинення злочину потерпіла виховувала 4-річного сина з інвалідністю. Про це повідомляє адвокатка потерпілої Анна Калинчук.

Який вирок виніс суд?

Верховний суд залишив без змін вирок колишнім поліцейським Сергію Сулимі та Миколі Кузіву, яких засудили до 11 років ув’язнення за катування і зґвалтування жінки у Кагарлику на Київщині.

Як повідомила адвокатка потерпілої, після 5,5 року боротьби суд остаточно підтвердив покарання для обох обвинувачених – без жодних змін.

У цій справі я шкодую лише про одне: керівнику Кагарлицького відділку вдалося уникнути відповідальності за практики катувань, викрадень і вибивання свідчень, які, на моє переконання, мовчазно толерувалися або були утверджені в цьому відділку,

– зазначила адвокатка потерпілої.

Постанови Верховного Суду є остаточними та не оскаржуються.

Що відомо про резонансну справу?