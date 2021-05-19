Справа Медведчука: як російські ЗМІ дискредитують кума Путіна

Щоб не відірватися від рідного ґрунту, дивлюся російські державні ток-шоу. Вони всі оплакують безвинно упеченного під домашній арешт Віктора Медведчука. Далі читайте російською.

Они за него заступаются всем пропагандистским фронтом. Попутно обрушиваясь на Запад за то, что тот уже своим фронтом, всеми ЕСПЧ, Советами Европы и грудью прочих европейских структур не встает за Медведчука В. В.

По теме А теперь, внимание: какой план Б возможен в деле Медведчука

А прикольное было бы зрелище: Киселев, Скабеева и Соловьев возглавляют колонну европейских парламентариев на демонстрации в защиту Медведчука.

То есть они так рьяно его защищают на российских государтсвенных каналах, что в Украине у каждого даже самого тупого сторонника Медведчука В.В., который до сих пор воспринимал его как государственного и прогосударственного, должно зародиться сомнение в том, что это украинский политик, а не российский, не путинский, не кремлевский.

В самой-то России его знать не знают, все эти шоу – уже вообще не пойми, на какую аудиторию, я реально не понимаю, перед кем они ставят эту "защитную галочку", которая в первую очередь дискредитирует самого Медведчука, хотя казалось бы дальше некуда.

Не пропустите Дело Медведчука: всесильный кум Путина остался без прочной "крыши"

Ну и по ходу, не поверите, они встали горой за любимого украинского гостя своих эфиров по фамилии Кива. В Украине, как выясняется, этому Киве чинят какие-то препятствия с диссертацией.

Я, если честно, наблюдая за Кивой в эфире российских государственных каналов, никогда не подумала бы, что он является еще и писателем диссертаций. Он вербально и визуально такая ходячая анти-диссертация. Но вот написал – и ему препятствуют.

Какой ужас.

На российских каналах голосят: руки прочь от диссертации Кивы. Чего-чего, а этого у них не отнять, биться за своих всеми фибрами своих методичек.

Зачем им тут еще европейцы?

Только путаться под их ударными рабочими ногами.