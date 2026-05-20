Міндіч подав до суду на Зеленського і вимагає скасувати санкції

Фігурант справи "Мідас" Тимур Міндіч подав позов до Касаційного адміністративного суду. Справа стосується санкцій, які наклав Володимир Зеленський на нього.

Про це стало відомо з даних на сайті Судової влади України.

Що відомо про позов, який подав Міндіч до суду?

Тимур Міндіч звернувся до Касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента щодо санкцій проти нього незаконним та скасувати накладені обмеження.

Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. Серед третіх осіб у справі – Кабінет Міністрів України, РНБО та Міністерство економіки.

Касаційний адміністративний суд уже призначив заяву до розгляду. 14 травня був визначений склад колегії, яка розглядатиме справу.



Позов Міндіча стосовно скасування санкцій, які наклав на нього президент України / Скриншот із сайту Судової влади України

24 Канал також звернувся до Офісу Президента з проханням відреагувати на позов, який Тимур Міндіч подав на Володимира Зеленського. В ОП заявили, що не коментують дії підсанкційного бізнесмена.

Що відомо про справу "Мідас"?

У листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, яка отримала назву "Мідас". За даними слідства, учасники організації налагодили систему отримання "відкатів" від компаній-контрагентів "Енергоатому" за укладання контрактів, уникнення блокування платежів і збереження статусу постачальників.

Правоохоронці заявили, що фігуранти схеми мали вплив на кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки в енергетичній галузі. Серед учасників справи НАБУ назвало бізнесмена Тимура Міндіча, члена НКРЕКП Сергія Пушкаря, ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка та колишнього топпосадовця "Енергоатому" Дмитра Басова.

Сам Міндіч виїхав з України за кілька годин до проведення обшуків. У ДПСУ пізніше зазначили, що бізнесмен покинув територію України на законних підставах.

Уже 13 листопада Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" грошей у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Санкції охоплюють повний перелік обмежень, зокрема блокування активів, заборону на виведення капіталів, заборону участі в приватизації тощо.

Наразі Тимур Міндіч перебуває в Ізраїлі. Водночас ЗМІ продовжують оприлюднювати нові частини "плівок Міндіча", де випливають нові деталі справи та прізвища.