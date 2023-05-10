Суд у справі найстаршої матері України: засідання довелось перенести

Новозаводський районний суд Чернігова 9 травня провів засідання, на якому мав розглянути адміністративний протокол, складений на найстаршу матір України Валентину Підвербну.

На засідання щодо другого протоколу, складеного на Підвербну, крім неї та журналіста, не прийшов ніхто. Однак коментарів жінка не давала, пояснивши, що з медіа вона спілкується тільки через адвоката.

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Адвокат не прийшов

Сам захисник на засідання не з’явився. Коли справа надійшла до суду, додали заяву адвоката, який зазначив, що 4 травня направив адвокатські запити до Чернігівської дитячої обласної лікарні, до районного управління поліції, до управління (служби) у справах дітей щодо надання детальнішої інформації по справі.

Адвокат ще не отримав відповіді на свої запити, він попросив суд перенести засідання. Відтак слухання перенесли.

Що цьому передувало