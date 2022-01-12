Справа "Порошенка – Медведчука": підозрюваного Кузяру випустили із СІЗО

Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про торгівлю вугіллям з окупованими територіями Сергію Кузярі. Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Про те, що фігуранту справи "Порошенка – Медведчука" змінили запобіжний захід, у коментарі виданню розповів адвокат Кузяри Дмитро Безмаль.

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Кузяру випустили із СІЗО

Сьогодні (12 січня – 24 канал) було засідання. Стороні обвинувачення відмовили у продовженні запобіжного заходу у вигляді арешту,

– заявив Безмаль.

Він додав, що його підзахисного Сергія Кузяру звільнили у залі суду. Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Справа торгівлі вугіллям з бойовиками: що відомо

Справа стосується вугілля, яке Віктор Медведчук купував у бойовиків з окупованого Донбасу.

У ній є 4 фігуранти: ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, проросійський нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра і нардеп та п'ятий президент Петро Порошенко.

Медведчуку 8 жовтня 2021 року оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Він перебуває під домашнім арештом.

12 листопада Державне бюро розслідувань у цій справі повідомило про підозру й колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишину.

Кузяру у вересні 2021 року екстрадували з Туреччини, після чого затримали в Україні.

Порошенку підписали підозру в держзраді, його викликали на допит. Однак політик перебуває закордоном та має повернутися у середині січня 2022 року.

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