Справа про розтрату грошей у "Голосі": Рудик прийшла на допит у ДБР

ДБР розслідує справу розтрату бюджетних грошей керівництвом партії "Голос". Мовиться про суму розміром понад мільйон гривень. Очільниця політсили Кіра Рудик 3 лютого прийшла на допит у бюро.

Сама Кіра Рудик написала у фейсбуці, що була на допиті. У ДБР згодом теж заявили, що вже допитали низку свідків, зокрема, нардепів.

До теми Кіру Рудик викликали на допит у ДБР

Рудик говорить про політизацію справи

Політикиня розповіла, що допит тривав 2 години. Рудик каже, що мовиться про господарську діяльність партії на початку 2020 року. За її словами, провадження раніше закрили, але тепер відновили. Вона вважає справу політизованою. Крім того, Рудик переконує, що ДБР відмовилось надавати документи про підстави, за якими відкрили справу.

Глава партії каже, що не знає, які ще нардепи приходили на допити. Наступний раз Рудик допитуватимуть 10 лютого.

Що відомо про справу

Працівники НАЗК виявили, що договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів, які уклало керівництво "Голосу", мають ознаки фіктивності.

Справу розслідують за статтями порушення порядку фінансування партії та привласнення майна в особливо великих розмірах.

У ДБР заперечили інформацію, що справу відкривали й закривали. Зазначили, що провадження розпочинали лише раз – 22 листопада 2021 року.

За такі порушення загрожує 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років та з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! У липні 2021 року в партії "Голос" стався розкол. Більшість депутатів вимагали звільнення керівництва політсили.

Після цього 10 нардепів заявили про створення окремого об'єднання "Справедливість". Туди увійшли Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин та Ярослав Рущишин.

Може бути цікаво – Кіра Рудик не відповіла, чи має громадянство США: