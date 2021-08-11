Справа про "торгівлю посадами": брат Єрмака виграв суд проти Лероса

Київський апеляційний суд задовольнив позов Дениса Єрмака проти нардепа Гео Лероса. Інформацію про "продаж державних посад" визнали недостовірною.

Суд зазначив, що інформація порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака.

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Що відомо про справу

У березні 2020 року Лерос оприлюднив аудіозаписи, на яких начебто Денис Єрмак домовляється про призначення певних осіб на державні посади на гроші.

Він написав у соцмережах: "Відео докази як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку ну і звичайно заробіток на державі".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Брат Єрмака звернувся до суду. Позов не задовольнив Печерський районний суд Києва. Рішення оскаржували в апеляційному суді.

Відтак суд зобов'язав Лероса спростувати поширену інформацію. Нардеп має розмістити на своїй сторінці: "Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності".