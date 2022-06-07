Справа соратника Медведчука: адвокат з минулого Януковича не з'явився до суду

У Дніпровському районному суді Києва 7 червня мало відбутися чергове засідання у справі члена партії "Український вибір", головою якої є Віктор Медведчук, – Івана Комелова. Однак, адвокат Віктор Овсянніков не прийшов на судове засідання.

Овсянніков у 2018 році за державний кошт захищав президента-втікача Віктора Януковича. У 2018 році зустрічався з ним в Росії. У серпні того року тричі залишав засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента.

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Крім того, Овсянніков є адвокатом російского військового – засудженого за вбивство цивільного, Вадима Шишимаріна. Адвокат просив виправдати підсудного, пояснюючи, що той "формально виконував наказ вистрілити та сподівався, що не поцілить".

Віктор Овсянніков та Віктор Янукович / Фото – фейсбук адвоката

Івана Комелова підозрюють у "державній зраді", "створенні незаконних воєнізованих формувань", "посяганні на територіальну цілісність та недоторканість".

Справу розглядає суддя Дніпровського суду Оксана Бірса. Вона відома також вироком щодо колишнього "беркутівця" Андрія Хандрикіна.

Його обвинувачували у побитті та катуванні двох активістів – Михайла Нискогуза та Владислава Цілицького – біля входу до стадіону "Динамо" під час подій Революції Гідності 20 січня 2014 року. Тоді Дніпровський райсуд виправдав екс беркутівця.

Справа Комелова: що відомо

У червні 2021 року слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та міста Севастополь завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо двох керівників громадського руху "Український вибір". А саме – Івана Комелова та Олександра Синявського.

Іван Комелов / Фото – фейсбук Комелова

Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Криму та місті Севастополь. За версією прокуратури, обвинувачені входили до так званих "виборчих комісій". А також мали відношення до збройного формування "Самооборона Криму", яке займалося переслідуванням проукраїнських активістів та захопленням адмінбудівель.

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За інформацією СБУ, вони виконували протиправні накази "ватажків" незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". За вказану злочинну діяльність представники держави-окупанта нагородили підозрюваних відомчими медалями "За повернення Криму".

У червні 2021 року Печерський суд дозволив розслідувати їхню справу заочно, оскільки обидва перебували на окупованому півострові. У липні справу передали до суду.

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