Збив на смерть нацгвардійця: Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення судді Тандира

​У середу, 24 квітня, Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя внесла подання про звільнення судді Олексія Тандира. Він є обвинуваченим у ДТП, у якій загинув 23-річний нацгвардієць.

Вища рада правосуддя розглянула скаргу та ухвалила рішення про застосування до Олексія Тандира дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади

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Справу розглядали 4 місяці

Скаргу подала юристка Єлизавета Караченцева і на її основі відкрили справу на суддю Тандира 10 січня 2024 року. Впродовж наступних чотирьох місяців Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала цю справу.

Врешті-решт суддю Макарівського районного суду Київської області притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Раніше судді Тандиру продовжили тримання під вартою

4 квітня Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці – до 2 червня 2024 року.

Суддя Тандир та смертельна ДТП: що відомо

Уночі 26 травня 2023 року на блокпосту в Києві голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця.

На жаль, 23-річний військовослужбовець Вадим Бондаренко помер внаслідок отриманих травм. У нього залишилась сім'я – дружина та троє діток. Відомо, що мовиться про двох старших дітей від першого шлюбу дружини та 2-річну донечку.

Пізніше виявилося, що суддя їхав на великій швидкості і перебував у стані алкогольного сп'яніння. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян пояснювала, що Тандир рухався з швидкістю, яка перевищувала його заявлені дані в п'ять разів, зокрема, йдеться про 100 кілометрів за годину.

Також Тандир намагався сфальсифікувати результати експертизи, щоб уникнути виявлення факту свого алкогольного сп'яніння у момент аварії. Замість того, щоб представити сечу на аналіз, він подав на дослідження воду та слину.

27 травня 2023 року судді ухвалили рішення стосовно Олексія Тандира. Вони підтримали Вищу раду правосуддя та відправили суддю Макарівського райсуду під варту.