Суд залишив в силі рішення щодо Труханова про заставу у 13 мільйонів гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. На початку засідання міський голова відкликав власну апеляційну скаргу про скасування запобіжного заходу.

Водночас прокурори клопотали про збільшення розміру застави до 50 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення пояснювала це тим, що під час встановлення застави у розмірі 13 мільйонів, не були враховані активи і матеріальний стан Труханова та його родичів.

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Труханов заявив про політичне переслідування

Адвокат Труханова Олександр Лисак виступив проти клопотання прокурорів та заявив, що призначена судом застава є достатньою. Сам же мер Одеси заявив, що частина його активів арештована і не може бути використана для застави, а активи його доньки – це кошти окремої сім'ї і він не бажає їх брати.

Водночас справу він назвав "політичним переслідуванням". Коли ж судді відзначили, що з 2016 року в Україні змінилася влада, Труханов заявив, що буцімто його переслідувачі досі на своїх посадах. Також, за його словами, сторона обвинувачення хотіла призначення непідйомної суми застави, щоб мер Одеси опинився під вартою і цим "скористалися політичні опоненти".

Також Труханов підтвердив, що заставу за нього вніс нардеп Танцюра, але заявив, що це стало для нього "несподіванкою".

Після засідання Труханов заявив, що розчарований цим і висловив сподівання, що найближчим часом суд його виправдає.

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