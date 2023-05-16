Суд залишив в силі рішення щодо Труханова про заставу у 13 мільйонів гривень
Джерело:Суспільне
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. На початку засідання міський голова відкликав власну апеляційну скаргу про скасування запобіжного заходу.
Водночас прокурори клопотали про збільшення розміру застави до 50 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення пояснювала це тим, що під час встановлення застави у розмірі 13 мільйонів, не були враховані активи і матеріальний стан Труханова та його родичів.
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Труханов заявив про політичне переслідування
Адвокат Труханова Олександр Лисак виступив проти клопотання прокурорів та заявив, що призначена судом застава є достатньою. Сам же мер Одеси заявив, що частина його активів арештована і не може бути використана для застави, а активи його доньки – це кошти окремої сім'ї і він не бажає їх брати.
Водночас справу він назвав "політичним переслідуванням". Коли ж судді відзначили, що з 2016 року в Україні змінилася влада, Труханов заявив, що буцімто його переслідувачі досі на своїх посадах. Також, за його словами, сторона обвинувачення хотіла призначення непідйомної суми застави, щоб мер Одеси опинився під вартою і цим "скористалися політичні опоненти".
Також Труханов підтвердив, що заставу за нього вніс нардеп Танцюра, але заявив, що це стало для нього "несподіванкою".
Після засідання Труханов заявив, що розчарований цим і висловив сподівання, що найближчим часом суд його виправдає.
Головне про справу Труханова
- За даними слідства, у 2016 році Одеська міськрада купила будівлю збанкрутілого заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень. Приватна компанія, у якої придбали завод, заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень.
- Детективи НАБУ й САП зафіксували, що фірма-продавець спробувала перерахувати кошти від продажу іншій компанії з ознаками фіктивності. Обвинуваченими у справі стали безпосередньо мер Одеси та інші посадові особи. Безпосередньо Труханова звинувачують у тому, що він незаконним шляхом міг заволодіти сумою у понад 92 мільйони гривень.
- У 2019 році відбувся суд, на якому усіх фігурантів справи виправдали. Проте САП оскаржила вирок у Вищому антикорупційному суді.
- У лютому 2021 року Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та решті обвинувачених. Відтоді справу розглядає Вищий антикорупційний суд України.
- У квітні 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід міському голові Одеси Труханову та призначив заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень.
- 4 травня мера Одеси взяли під варту з альтернативою виходу під заставу. Суд визначив розмін застави – 13,42 мільйона гривень. Вже наступного дня, 5 травня, депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра вніс заставу. Однак мер Одеси зараз зобов'язаний носити електронний браслет.