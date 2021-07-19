Справа Тупицького: ДБР перевірить обставини ухвалення рішення суддями ВС

19 липня 2021 , 12:45
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Джерело:

Судово-юридична газета

Верховний Суд 14 липня не визнав указ Зеленського про скасування призначення Тупицького в КСУ. Державне бюро розслідувань перевірить обставини ухвалення цього рішення суддями КАС ВС.

Для цього у ДБР відкрили справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького. Про це повідомила головуюча в цьому процесі суддя КАС ВС Наталія Коваленко.

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ДБР перевірить обставини ухвалення рішення ВС

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді КС Олександра Тупицького. 

У ДБР справу відкрили ще 15 липня – наступного дня після рішення суду. 

ДБР проводить досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення щодо зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків

Дії ДБР: що відомо 

У зв'язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив КАС ВС надати ДБР:

  • належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі;
  • дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову;
  • копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання під час розгляду справи № 9901/96/21.

Ці документи суд має надати ДБР до 21 липня 2021 року. Кирило Петрухін зазначив, що  кримінальне провадження перебуває "на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".

Що цьому передувало

  • Володимир Зеленський наприкінці грудня 2020 року відсторонив Тупицького з посади глави КСУ. Згодом термін дії відсторонення продовжували.
  • ДБР у січні 2021 року повідомило Тупицькому про підозру.  Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка. Пізніше відкрили ще одне кримінальне провадження за підозрою у вчиненні самоправства.
  • У березні 2021 року Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Януковича щодо призначення Тупицького суддею КСУ. 
  • Тупицький подав позов до Верховного Суду. Верховний Суд 14 липня визнав незаконним та протиправним указ Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.


Головне про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Автор: Діана Квасневська