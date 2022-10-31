Крадіжка понад 200 мільйонів з "Укргазбанку": одному з фігурантів призначили заставу
31 жовтня 2022 , 21:35Читать новость на русском
Джерело:САП
Колишньому директору департаменту "Укргазбанку" обрали запобіжний захід – заставу. Посадовця підозрюють у виведенні з банку значної суми.
Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави – 40,2 мільйона гривень.
До речі НАБУ оголосило у розшук ексглаву Нацбанку Шевченка
Зобов'язання підозрюваного
"Запобіжка" діятиме до до 31 грудня 2022 року. На фігуранта поклали певні обов'язки:
- прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти про зміну свого місяця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними та свідками;
- здати на зберігання свої паспорти.
Розкрадання грошей "Укргазбанку": що відомо про справу
- Детективи НАБУ та САП викрили організовану групу, яку очолив колишній глава Укргазбанку та Нацбанку Кирило Шевченко. протягом 2014 – 2019 років фігуранти нібито незаконно вивели з Укргазбанку 206 мільйонів гривень.
- 6 жовтня п'ятьом учасникам групи повідомили про підозру у розтраті коштів Укргазбанку шляхом зловживання своїм службовим становищем.
- Серед підозрюваних – голова правління Укргазбанку, два його заступники, директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами, заступниця директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами.
- Оскільки місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому повідомили, залишивши документ в адміністрації за місцем його роботи – у Нацбанку.
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