Крадіжка понад 200 мільйонів з "Укргазбанку": одному з фігурантів призначили заставу

31 жовтня 2022 , 21:35
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Джерело:

САП

Колишньому директору департаменту "Укргазбанку" обрали запобіжний захід – заставу. Посадовця підозрюють у виведенні з банку значної суми.

Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави – 40,2 мільйона гривень.

До речі НАБУ оголосило у розшук ексглаву Нацбанку Шевченка

Зобов'язання підозрюваного

"Запобіжка" діятиме до до 31 грудня 2022 року. На фігуранта поклали певні обов'язки:

  • прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою;
  • повідомляти про зміну свого місяця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними та свідками;
  • здати на зберігання свої паспорти.

Розкрадання грошей "Укргазбанку": що відомо про справу

  • Детективи НАБУ та САП викрили організовану групу, яку очолив колишній глава Укргазбанку та Нацбанку Кирило Шевченко. протягом 2014 – 2019 років фігуранти нібито незаконно вивели з Укргазбанку 206 мільйонів гривень.
  • 6 жовтня п'ятьом учасникам групи повідомили про підозру у розтраті коштів Укргазбанку шляхом зловживання своїм службовим становищем.
  • Серед підозрюваних – голова правління Укргазбанку, два його заступники, директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами, заступниця директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами.
  • Оскільки місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому повідомили, залишивши документ в адміністрації за місцем його роботи – у Нацбанку.

Раніше – голова Нацбанку подав у відставку: відео

 

Автор: Ольга Музика