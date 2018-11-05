Справа Адміністарції морпортів України: які оборудки коштували Україні 247 мільярдів гривень

Як оборудка в Адміністрації морських портів України завдала державі збитків на 247 мільярдів гривень – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів старший детектив Національного антикорупційного бюро Віктор.

– Кримінальне провадження було зареєстроване детективами НАБУ в грудні 2015 року. Детективам НАБУ було доручено здійснювати аналіз державних закупівель, зокрема, в морській галузі України. Проаналізувавши найдорожчі тендери, детективами НАБУ виявлено корупційні кримінальні правопорушення при проведенні тендерів на закупівлю днопоглиблювальних послуг.

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– Ми звернули увагу саме на такі закупівлі: це були 2 тендери, один з очікуваною вартістю 290 мільйонів гривень, інший – 748 мільйонів гривень, оскільки в цих тендерах виграла компанія "Техморгідрострой Миколаїв", яка не мала ані власного днопоглиблювального флоту, ані власних працівників, які могли виконувати ці роботи.

– За версією слідства, після того, як змінився Міністр інфраструктури України, прийшло нове керівництво Адміністрації морпортів України. Вказані керівники також проаналізували фінансову діяльність державного підприємства і встановили, що 70 % від всього бюджету держпідприємства – це портові збори, які мають цільове призначення, яке йде на днопоглиблення морпортів України. Вказані керівники за участю потенційних учасників торгів вирішили провести державні закупівлі зі завищенням ціни цієї закупівлі з визначеним переможцем цих торгів наперед.



Максим Бурбак



Андрій Амелін

У чому полягає оборудка в АМПУ? Днопоглиблювальні послугу керівники держпідприємства вирішили закупити за завищеною ціною, а різницю поділити між собою і представниками приватних компаній.

– НАБУ встановило, що переможець торгів був наперед визначений – це товариство "Техморгідрострой Миколаїв". Інші учасники торгів виконували формальну роль для того, щоб дотримуватися вимог Закону України про державні закупівлі. Очікувана вартість закупівлі була наперед завищеною. а учасник торгів забезпечив це завищення шляхом завищення вартості оренди днопоглиблювального обладнання.



Оборудка в АМПУ

– Нами було встановлено, що "Техморгідрострой Миколаїв" не мало власних суден для виконання цих робіт, тому орендували їх у іноземних компаній. Безпосередньо "Техморгідрострой Миколаїв" мало прямі взаємовідносини з підприємствами-власниками цих суден, проте в ланцюгу оренди цих суден з'явилися посередники, які ніякої додаткової вартості не додавали. Економічних чинників і факторів укладення цих посередницьких договорів – немає. Підприємства-посередники, власники суден та "Техморгідрострой Миколаїв" були пов'язані між собою спільними директорами, сімейними відносинами тощо.

Що таке Адміністрація морських портів України?Адміністрація морських портів України, скорочено – АМПУ – одне з найбільших держпідприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України. АМПУ створена в 2013 році у результаті реформи морської галузі України для управління держмайном в морських портах країни і його ефективного використання. Серед головних завдань – створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. Також підтримка паспортних глибин акваторій портів, забезпечення безпеки мореплавства. АМПУ входить у сферу управління Міністерства інфраструктури і об’єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи.