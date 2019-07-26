Справа екс-керівника поліції Одещини Головіна: у суді розкрили деталі

Колишній керівник Нацполції Одещини Дмитро Головін, якого підозрюють у розкраданні речових доказів, міг потрапити до злочинної схеми за посередництва свого заступника Костянтина Гейка. Наразі останній переховується від слідства. Також від правоохоронців переховується ще один фігурант цієї справи – підприємець Валерій Капітанчук. Ще один підозрюваний – підприємець Олександр Чудаков.

Як розповіли прокурори у суді під час обрання запобіжного заходу Головіну, Генпрокуратура розслідувала справу про контрабанду сигарет, а пізніше ці матеріали відправили до поліції Одеси. Гейко нібито вирішив заволодіти арештованими у справі сигаретами, і для цього залучив Чудакова. Останній контролює кілька складів і підприємств в Одесі, пише "Українська правда".

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Щодо Капітанчука, то він керував одним із таких підприємств. Мовиться про товариство з обмеженою відповідальністю "Агат 2016": на його склад власне і перевезли цигарки. Для цього головне управління Нацполіції в Одещині підписало з фірмою договір.

За версією слідства, роль Головіна полягала в тому, що він мав наказати підлеглим, які вели справу, перевезти сигарети на склад. Начебто саме для цього його залучив заступник Гейко, бо не міг самостійно впливати на слідчих. Водночас слідство переконує, що склади компанії "Агат 2016" не мали ліцензій на зберігання речових доказів і за таку діяльність фірмі нічого не платили.

Також Головін нібито дав слідчим номер телефону власника складів Чудакова. На папері з номером було зазначено, що Чудаков є працівником Служби безпеки України, який супроводжує переміщення сигарет.

У вересні 2018 року сигарети вивезли зі складу "Агат 2016". Опісля їх продавали в Україні через інтернет-магазини, щоправда більшу частину вивезли за кордон. Крім того, цю фірму продали нібито за 1,5 мільйона. Однак, за даними слідства, цей продаж був фіктивним, а покупець, Геннадій Прохоров, отримав за неї лише 100 доларів.

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За словами прокурорів, схема з розкрадання сигарет завдала Україні збитків на 13 мільйонів 464 тисяч 280 гривень, частину з яких начебто отримав Головін.

Капітанчук виїхав за межі України 26 червня. Гейку повідомили про вручення підозри 25 липня. Він сказав, що перебував у селищі Затока, однак після приїзду туди детективів, підозрюваного його не було на місці. Також Гейко вимкнув телефон. Наразі його місцеперебування є невідомим.

Головіна затримали детективи НАБУ 25 липня. Правоохоронця підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою. Загрожує Головіну позбавленням волі від 7 до 12 років без права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

За словами заступника директора південного теруправління НАБУ Олексія Нижниченка, Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактної тютюнової продукції. Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини. Після того, як вони заволоділи тютюном, його випустили в незаконний обіг. Ринкова вартість становила 50 мільйонів гривень.

Що відомо про Дмитра Головіна? Він почав працювати у системі внутрішніх справ у листопаді 1996 року. Відтоді він устиг побувати на посадах керівника карного блоку поліції Київської області та виконувача обов'язків начальника поліції Київщини. Крім того, Головін займав різні посади в поліції Одеського регіону.



9 вересня 2016 року Головін очолив Головне управління Нацполіції Одеської області, а 23 квітня 2019 року – подав у відставку.



Восени 2018 року журналісти-розслідувачі з проекту "Слідство.Інфо" опублікували розслідування про статки родини Головіна. За їхніми даними, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, однак користується сам екс-очільник поліції Одещини.