Справа Поворозника: що вилучили у заступника Кличка під час обшуків

У заступника глави КМДА Миколи Поворозника 14 квітня пройшли обшуки через справу, пов’язану з отриманням хабаря. Слідчі дії у його кабінеті тривали майже 2 години. Правоохоронці вилучили у Поворозника низку документів.

Представники СБУ і Нацполіції зайшли у кабінет заступника КМДА близько 17 години вечора. Про це сам Поворозник розповів у коментарі "Українській правді".

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До мене в кабінет зайшли з десяток людей, представившись працівниками СБУ і Нацполіції, з питаннями, на які вони хотіли отримати відповіді. Провели у мене обшук у кабінеті. Він тривав десь 1,5-2 години. Зробили виїмку документів. Ще не знаю, які документи вилучили, ще не дивився. І на тому все закінчилось,

– розповів він.

За словами Поворозника, його запросили на допит на 21 годину 14 квітня. Він прийшов туди, хоча йому не надали інформацію, чому його викликають та що відбувається.

"Я на 9-ту вечора приїхав до одного з відділків Нацполіції, пробув там до півночі, отримав повістку на 14:00 п’ятниці. Я навіть не допитаний на сьогодні, мене запросили у якості свідка у справі, але по якій, я не знаю, бо я з нею не ознайомлений", – додав заступник Кличка.

Що ще розповів Поворозник про обшуки та допит у справі про хабарництво:

Під час обшуків з Поворозником був адвокат.

Обшуків у чиновника вдома не було, але він ніяк не перешкоджатиме їх проведенню.

За словами Поворозника, чоловіка, який, за даними поліції, нібито взяв гроші для нього, він знає давно – ще з часів армії. Втім, із ним він не мав ніяких стосунків – ні дружніх, ні ділових, бачився "мимоходом раз на рік і то не завжди".

Цей же чоловік був записаний до нього на прийом через приймальню, і вони справді бачились в районі 14 – 14:30, мали розмову протягом 5 хвилин "на загальну тематику".

Людину, яка нібито передавала йому гроші, за словами Поворозника, він не знає, оскільки не знає навіть, хто є фігурантом справи.

Поворозник сприймає це все як провокацію і "готовий піти на детектор брехні, на очну ставку, дати публічно показання", щоб довести, що він не винен.

Складати повноваження чи йти у відпуску через скандал він не буде, бо, за його словами, "не має права". Мовляв, на ньому лежить велика відповідальність через керівництво штабом з ліквідації коронавірусу.

Що відомо про справу проти Поворозника? СБУ 14 квітня затримали буцімто посередника Миколи Поворозника, який вимагав хабар у забудовника. За дозвіл на будівництво у компанії нібито вимагали 125 тисяч доларів.



Посередника затримали на отриманні 60 тисяч доларів. Це, ймовірний "перший транш" від загальної суми. Сам Поворозник запевняє, що хабарів не брав і з ним про це ніхто не домовлявся.