Справа щодо вбивства Шеремета: слідство допитало АТОвця Грищенка з позивним "Буча"

Слідчі, що займаються розслідуванням справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, допитали ветерана війни на Донбасі Владислава Грищенка, більш відомого під позивним "Буча". Зауважимо, що його затримали за підозрою у замаху на прикарпатського бізнесмена Михайла Чекурака.

Як розповів адвокат Грищенка Віталій Ковальчук у коментарі "Українській правді", слідчі відпрацьовують фронтові зв’язки його підзахисного з "Правим сектором".

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Влад підтвердив, що не є знайомим із Антоненком, а Кузьменко знає з 2017 року, Дугарь знає з 2019 року (мовиться про підозрюваних у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь – 24 канал),

– розповів захисник.

Він додав, що Грищенка не питали про телефонні розмови, які слідство оприлюднило на брифінгу і на яких він та його дружина згадують про справу Шеремета. Також його не запитували про вибухівку, хоча раніше правоохоронці відзначали, що саме подружжя Грищенків могло зробити пристрій для вбивства журналіста.

Віталій Ковальчук наголошує, що 15 січня Грищенка вперше допитали саме за справою Шеремета Отже, тепер він має статус свідка у цій справі.

У МВС наразі не можуть ані спростувати, ані підтвердити інформацію про вищезазначений допит.

Щодо дружини ветерани Інни Грищенко, яка має позивний "Пума", то її за справою про вбивство Шеремета не допитували, підсумував Ковальчук.

До слова, раніше "Пуму" залишили під вартою саме у справі про замах на Чекурака.

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Як Інна та Владислав Грищенки стали фігуранти у справі Шеремета

6 і 7 листопада поліція затримала колишніх добровольців війни на Донбасі Владислава та Інну Грищенків. Їх підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. За версією слідства, подружжю та їхньому знайомому, бійцеві АТО Іванові Вакуленку, замовили вбивство жителя Івано-Франківської області, 61-річного Михайлп Чекурака. Усі троє нібито зробили вибухівку та 13 липня 2018 року прикріпили її до автомобіля Чекурака у місті Косові. Проте вибухівка не спрацювала, оскільки її помітила передбачувана жертва.

Під час брифінгу 12 грудня щодо розслідування вбивства Павла Шеремета перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль повідомив, що "Пума" та "Буча" можуть бути причетними ще й до справи про вбивство Павла Шеремета. Оскільки для підриву його авто використовували вибуховий пристрій, що за своєю будовою був схожим на той, який використовували для замаху на Чекурака. Крім того, під час цього ж брифінгу слідство називало "громадянина Ш." замовником вбивства Чекурака.



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Кого, окрім Грищенків, підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета Вибухівку під авто Шеремета заклали Антоненко та Кузьменко: висновки експертів . А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

– волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета Вибухівку під авто Шеремета заклали Антоненко та Кузьменко: висновки експертів . А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою. Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль. Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: