Дело об убийстве Шеремета: следствие допросило АТОшника Грищенко с позывным " Буча"

Следователи, занимающиеся расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета допросили ветерана войны на Донбассе Владислава Грищенко, более известного под позывным "Буча". Отметим, что его задержали по подозрению в покушении на прикарпатского бизнесмена Михаила Чекурака.

Как рассказал адвокат Грищенко Виталий Ковальчук в комментарии "Украинской правде", следователи отрабатывают фронтовые связи его подзащитного с "Правым сектором".

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Влад подтвердил, что не знаком с Антоненко, а Кузьменко знает с 2017 года, Дугарь знает с 2019 года (говорится о подозреваемых в убийстве Шеремета Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь – 24 канал),

– рассказал защитник.

Он добавил, что Грищенко не спрашивали о телефонных разговорах, которые следствие обнародовало на брифинге и на которых он и его жена вспоминают о деле Шеремета. Также его не спрашивали о взрывчатке, хотя ранее правоохранители отмечали, что именно супруги Грищенко могли сделать устройство для убийства журналиста.

Виталий Ковальчук отмечает, что 15 января Грищенко впервые допросили именно по делу Шеремета. И теперь он имеет статус свидетеля в этом деле.

В МВД пока не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о вышеуказанном допросе.

Насчет жены ветерана Инны Грищенко, которая имеет позывной "Пума", то ее по делу об убийстве Шеремета не допрашивали, подытожил Ковальчук.

К слову, ранее "Пуму" оставили под стражей именно в деле о покушении на Чекурака.

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Как Инна и Владислав Грищенко стали фигурантами в деле Шеремета

6 и 7 ноября полиция задержала бывших добровольцев войны на Донбассе Владислава и Инну Грищенко. Их подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. По версии следствия, супругам и их знакомому, бойцу АТО Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области, 61-летнего Михаила Чекурака. Все трое якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к автомобилю Чекурака в городе Косове. Однако взрывчатка не сработала, поскольку ее заметила предполагаемая жертва.

Во время брифинга 12 декабря по расследованию убийства Павла Шеремета первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль сообщил, что "Пума" и "Буча" могут быть причастны еще и к делу об убийстве Павла Шеремета. Поскольку для подрыва его авто использовали взрывное устройство, которое по строению было похоже на то, которое использовали для покушения на Чекурака. Кроме того, во время этого же брифинга следствие называло "гражданина Ш." заказчиком убийства Чекурака.



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Кого, кроме Грищенко, подозревают в убийстве Павла Шеремета

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывала взрывчатку под авто Шеремета. Взрывчатку под авто Шеремета заложили Антоненко и Кузьменко: выводы экспертов . А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

– волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывала взрывчатку под авто Шеремета. Взрывчатку под авто Шеремета заложили Антоненко и Кузьменко: выводы экспертов . А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей. Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль. Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: