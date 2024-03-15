Триває засідання за справою Лієва: адвокати хочуть, щоб ексчиновника Міноборони випустили з СІЗО

Колишній чиновник Міноборони Олександр Лієв підозрюється у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлях снарядів для ЗСУ. У лютому посадовця взяли під варту.

Так, Апеляційна палата ВАКС постановила, що Олександр Лієв має перебувати у слідчому ізоляторі до 8 квітня. Водночас чоловік може вийти під заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

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ВАКС розглядає апеляцію Лієва

Як передають джерела 24 Каналу у правоохоронних органах, увечері 15 березня відбувається засідання Вищого антикорупційного суду по справі Олександра Лієва. Суд розглядає скаргу адвокатів чиновника. У ній вони хочуть, аби того випустили із СІЗО.

Водночас за "збігом обставин" вивчає апеляцію захисту суддя, який раніше уже відпускав Лієва з-під варти.

Крім того, за даними джерела, засідання проходить без прокурора, хоча згідно із законом він повинен бути присутній. Також немає у суді і самого Лієва.

Нагадаємо, що раніше Олександр Лієв, аби довести свою невинуватість, проходив публічний поліграф. Чиновник відповідав на запитання, які "лежать у фабулі підозри, врученої йому 27 січня". "Детектор брехні" показав, що Лієв говорив правду, і лише на одне запитання він збрехав. Тоді посадовець повідомив журналістам, що проситиме слідство провести поліграф в Інституті судової експертизи.

Однак, як знаємо поліграф не врятував Лієва від СІЗО. Адже його згодом таки взяли під варту.

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