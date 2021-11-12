У справі про смерть активіста Шишова не завершили ще одну експертизу, – поліція

У межах розслідування смерті глави "Білоруського дому" Віталія Шишова не завершили ще одну експертизу. Для встановлення причин загибелі активіста залучили міжнародних експертів.

Про перебіг розслідування справи Шишова в інтерв'ю виданню розповів начальник управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський.

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Деталі розслідування смерті Шишова

У цьому кримінальному провадженні ще триває досудове розслідування. Дві робочі версії так і залишилися – самогубство та вбивство з імітацією самогубства,

– розповів Вигівський.

Правоохоронці вже отримали 19 висновків експертів. "Продовжується ще одна експертиза", – додав очільник столичної поліції.

У межах міжнародної співпраці залучили й міжнародних експертів, аби з їхньою допомогою встановити остаточну причину смерті Шишова. Вигівський, відповідаючи на запитання про те, чи йдеться про запит із Білорусії, уточнив, що "це інші держави, які виявили бажання надати свою допомогу".

Смерть Віталія Шишова: основне