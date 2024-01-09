Дубінського судитимуть за підробку посвідчення для виїзду за кордон

Українського депутата судитимуть за те, що він міг внести неправдиві відомості до офіційних документів. Згодом, на їх основі, виїхав за кордон.

Ані ДБР, ані Офіс генпрокурора не називає імені депутата. Проте відомства описали справу Олександра Дубінського, про яку раніше вже писали ЗМІ.

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Що відомо про передачу справи Дубінського до суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення. Розслідування встановило, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Вищезгадана стаття передбачає штраф 34 – 68 тисяч або обмеженням волі до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

У Офісі генпрокурора розповіли, що, згідно з даними слідства, нардеп:

підготував заяву від свого імені на ім'я міністра охорони здоров'я України, у якій просив надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України через термінову необхідність супроводжувати свого батька на лікування;

отримавши документи, нардеп перетнув кордон сам наступного дня після виїзду за кордон батька. Далі батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп.

Дубінський своєю чергою був за кордоном понад місяць. Він відпочивав, адже, згідно зі слідством, двічі відвідав Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема, в Іспанії зупинявся у двох готелях – у Барселоні та у її передмісті.

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Що відомо про справу Дубінського