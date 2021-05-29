Політичний притулок для Чауса: справу екссудді передали в Конституційний суд Молдови

У Молдові відклали розгляд апеляції на відмову про надання політичного притулку Миколі Чаусу. Вища судова палата передала справу колишнього українського судді в Конституційний суд.
Таким чином молдовські судді задовольнили клопотання адвоката Чауса. Захисник попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу.
До теми Тему качають проросійські ЗМІ, – Кулеба про справу Чауса й відносини з Молдовою
Суд задовольнив клопотання адвоката Чауса
Саме ці аргументи використала для відмови у політичному притулку Чаусу адміністрація президента Молдови у 2017 році.
Інтерпол зняв Чауса з розшуку
Зазначимо, що у квітні скандально відомого колишнього суддю зняв з розшуку Інтерпол. Встановили, що нібито розміщення інформації про українського екссуддю в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їхнім правилам. Чаус перебував у міжнародному розшуку з 2016 року.
Що відомо про Миколу Чауса
- Чаус працював суддею Дніпровського районного суду міста Києва.
- Його у 2016 році затримали на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів, на задньому дворі будинку виявили закопані банки з грішми.
- Після цього Чаус втік до Молдови.
- У квітні 2021 екссуддю начебто викрали.
- Проте у травні Чаус записав відеозвернення, у якому зазначив, що у 2021 році його не викрадали, а викрадали набагато раніше.
- У наступних відео колишній служитель Феміди запевнив, що має намір повернутись в Україну.