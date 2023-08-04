Російська прокуратура засекретила справу терориста Гіркіна, – ISW

Російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова заарештували російські правоохоронці й помістили у московське СІЗО "Лефортово". Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що наразі російська прокуратура засекретила розслідування справи проти ексофіцера фсб.

Водночас аналітики відмітили, що прихильники Гіркіна вбачають у засекреченні цієї справи "цензуру". Вони також вимагають у Кремля звільнити терориста з-під варти.

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Росія засекретила справу Гіркіна

Аналітики зазначили, що адвокат Гіркіна Олександр Молохов заявив, що матеріали, які мають відношення до справи Гіркіна, опинилися під грифом "цілком таємно". Проте зрештою він відмовився коментувати подальший розвиток дій, щоб не порушувати підписки Гіркіна про нерозголошення.

Водночас в американському Інституті вивчення війни сказали, що прихильники Гіркіна продовжували закликати до початку руху з вимогою звільнити Гіркіна політичними засобами та стверджували, що терорист є політичним в'язнем.

Дружина Гіркіна Мирослава Регінська в публічному листі звернулася безпосередньо до президента Росії Володимира Путіна з проханням звільнити Гіркіна,

– наголосили аналітики.

Дружина Гіркіна також зазначила, що арешт Гіркіна був або чиєюсь спробою заслужити неназваних чиновників, або намаганням цензурувати правду про ситуацію на передовій.

Що відомо про затримання Ігоря Гіркіна