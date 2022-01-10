Справу про середній палець Лероса скерували до суду

ДБР 10 січня 2022 року скерувало до суду обвинувальний акт проти нардепа Гео Лероса. Він відзначився тим, що показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.

Як пояснили у ДБР, нардепа звинувачують у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.

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Як вже повідомлялося, 6 грудня 2021 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо Гео Лероса. Раніше нардепу повідомили про підозру за:

грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради;

невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Коротко про справи проти Лероса

4 листопада Гео Лерос під час виступу у Верховній Раді показав середній палець президенту Володимиру Зеленському просто з трибуни. Сталося це наприкінці виступу нардепа під час пленарного засідання парламенту. Перед цим нардеп сказав, що не боїться президента та його правоохоронні органи.

Вже 11 листопада йому повідомили про підозру за статтею щодо грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. 18 листопада Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов'язання на 2 місяці. Хоча прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Також нардеп, згідно з рішенням, має здати свій закордонний паспорт.

Сам Лерос заявив, що рішення суду було для нього неочікуваним, а також уточнив, що середній палець показав не інституту влади, а особисто Володимиру Зеленському та Андрієві Єрмаку.

Яке покарання світить нардепу

Санкції статей передбачають покарання у вигляді:

штрафу від 500 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 – 68 000 гривень);

або позбавленням волі на строк до 3 років.

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