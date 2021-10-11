Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд, – Єнін

Євген Єнін повідомив, що справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд. Водночас наразі рішення має ухвалити суд.

Відповідно до рішення суду, застосують механізми, які передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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За словами Єніна, далі мовитиметься:

або про визначення заходів покарання і його відбування;

або про виправдувальний вирок. Тоді наступним кроком буде старт тих чи інших цивільноправових позовів, спрямованих на компенсацію збитку.

Окрім того, Єнін наголосив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість ухвалення того чи іншого рішення як з боку суду першої чи другої інстанції або Верховного суду.

Зокрема, справу можуть відправити на новий розгляд.

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