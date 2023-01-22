Справжній друг України: Зеленський зустрівся з Джонсоном у Києві

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон 22 січня прибув з візитом в Україну. У Києві екслідер Британії зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Борис Джонсон завітав до Офісу Президента, де зустрівся із Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та іншими чиновниками. Зеленський і Джонсон провели переговори, однак деталі наразі не повідомляються.

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Джонсон несподівано приїхав у Київ

Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!,

– написав Зеленський.

Джонсон, який відвідав Київську область, розповів Зеленському, що побачив наслідки російських атак. Також він зазначив, що для нього велика честь зустрітися з українським лідером.

Джонсон зустрівся із Зеленським у Києві: відео